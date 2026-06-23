الرشيد يعلن شمول أكثر من 155 ألف متقاعد بخدمة "أقساطي"

شفق نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، يوم الثلاثاء، شمول (155,849) متقاعداً بخدمة "أقساطي"، ضمن خطة توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل والتقسيط الإلكتروني.

وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خدمة (أقساطي) كانت قد شملت في مراحلها السابقة موظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، فيما جرى توسيع نطاقها حالياً ليشمل المتقاعدين، دعماً لقدرتهم الشرائية وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم عبر آليات تقسيط ميسرة".

وأضاف أن "الخدمة تأتي ضمن توجهاته لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للمواطنين".