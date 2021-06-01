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الرشيد يباشر بدفع منحة ضحايا وجرحى "أبن الخطيب"

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-01T09:47:45+0000
الرشيد يباشر بدفع منحة ضحايا وجرحى "أبن الخطيب"

شفق نيوز/ باشر مصرف الرشيد، يوم الثلاثاء، بدفع (منحة ) البنك المركزي العراقي التي خصصها لعوائل ضحايا وجرحى مستشفى ابن الخطيب.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تخصيص ( فرع ارخيته) في منطقة الكرادة لدفع المنحة لمستحقيها والذي باشر منذ الصباح"، مؤكدا ان "العمل جاري باشراف مدير قسم الرقابة وبحضور  لجنة مشرفة من مجلس الوزراء".

واضاف ان "المصرف سيستمر في دفع هذه المنحة لغاية الساعة السادسة مساءا لهذا اليوم والايام القادمة"، داعيا "ذوي الشهداء والجرحى من الدرجة الاولى مراجعة الفرع المذكور اعلاه للاستلام".

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