"الرشيد" و"المتنبي" يحتفلان بليلة رأس السنة رغم برودة الطقس (صور)

شفق نيوز/ مظاهر الاحتفال في شارع الرشيد 31 كانون الأول 2025

شفق نيوز- بغداد

تشهد مناطق عدة في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأربعاء، احتفالات بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2026.

وتجولت عدسة وكالة شفق نيوز في شارع الرشيد والمتنبي وغيرها من مناطق بغداد القديمة ورصدت تجمع العوائل البغدادية وسط أجواء باردة مع انتشار لافتات مكتوب عليها "عام 2026" وبائعي البالونات الهوائية مرتدين أزياء تنكرية، كما زينت الأشجار بمجسمات ونشرات ضوئية، وكان أبرزها مجسم "بابا نويل"، كما موضح في الصور أدناه.

وتأتي هذه الاحتفالات في وقت تشهد فيه البلاد منخفضاً جوياً يتضمن هطول أمطار وتساقط ثلوج، فيما تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة لتقترب الصغرى من الصفر المئوي في إقليم كوردستان.