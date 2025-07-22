"الرشوة" تقود موظفاً في بلدية الناصرية إلى السجن

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الثلاثاء، حكماً بالحبس سنتين بحق موظف في بلدية مدينة الناصرية، بسبب تقاضيه رشوة مالية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظف في بلدية الناصرية، بعدما تمت إدانته باستلام رشوة قيمتها ثلاثة ملايين دينار عراقي، مقابل ترويج معاملة قطعة أرض".

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن مكتبها في ذي قار احتل المرتبة الأولى بين جميع مكاتب الهيئة في المحافظات في مكافحة الفساد بمعدل 21 عملية.