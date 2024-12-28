الرسوم السريالية وقرون الآيل حاضرة.. بعقوبة تلم شمل مواهب ديالى وكوردستان (صور)

شفق نيوز/ احتضن مبنى السراي القديم وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، يوم السبت، المعرض السنوي الثالث الذي تنظمه نقابة الفنانين في المحافظة، وسط مشاركة فاعلة لفنانين من ديالى ومدن مختلفة بلوحات ومجسمات تشكيلية.

وقال صالح رضا (أحد الفنانين المشاركين في المعرض)، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض شارك فيه فنانون رواد وشباب وشابات وضم خطاً ونحتاً وأعمال رسم متنوعة ما بين الواقع والحداثة والسريالية"، لافتا الى أنه "قدم لوحة لامرأة من أهوار العراق".

وأضاف رضا، أن "المعرض على أي نظرية يكون هو مكانا للاتصال والتنافس والاحتفال الفني خاصة وان كل فنان يبرهن لغته الخاصة".

من جانبه، بين رئيس الشعبة التشكيلية في نقابة فناني ديالى، مؤيد المندلاوي، أن "المعرض تضمن عرض أكثر من 75 لوحة لفنانيين من مختلف أقضية ونواحي ديالى، ويتكون من مدارس فنية متعددة، منها الحديثة والطبيعية والواقعية والخط العربي".

وأشار المندلاوي، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "المعرض يمثل رسالة حب وسلام للعالم كله".

وفي سياق متصل، أوضحت استبرق مجيد، وهي فنانة تشكيلية مشاركة في المعرض أن "هذا اليوم يعتبر فرصة للفنانين والفنانات الشابات اللواتي لا يقدرن على الخروج والمشاركة في الانشطة الفنية في بغداد والمحافظات الأخرى".

أما بختيار بمو، وهو فنان تشكيلي من مدينة السليمانية، فتحدث لوكالة شفق نيوز، بأنه "شارك بـ40 عمل نحت مصنوع من حجر جيري من مناطق وجبال كوردستان وقرون للآيائل، فضلاً عن أخشاب صلبة مثل البلوط والجوز".

وأكد بمو، أن "الحركة الفنية تحتاج الى التفاتة وهناك فنانين بحاجة الى الخروج والمشاركة في مدن أخرى والتدريب"، مردفاً بالقول: "أنا أسكن مدينة السليمانية، لكن ولادتي في ديالى وشاركت في المعرض اعتزازا بهذه المدينة وفنانيها".