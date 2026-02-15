الرسوم الجمركية تلاحق أدوية وغذاء الكلاب والقطط في العراق (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشفت نقابة الأطباء البيطريين في العراق، يوم الأحد، نسب الرسوم الجمركية المعتمدة على الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية وأغذية الحيوانات، والتي تتراوح بين 0.5% و15%.

وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للجمارك وموجهة إلى نقابة الأطباء البيطريين، تنشرها وكالة شفق نيوز، فإن نسب التعريفة الجمركية المعتمدة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025، توزعت على عدة مواد.

وأظهرت الوثيقة أن الرسوم المفروضة على الأدوية واللقاحات البيطرية تبلغ 0.5%، فيما تصل إلى 5% على المستلزمات البيطرية والأعلاف وأغذية القطط والكلاب، بينما حُددت نسبة 15% على "البنتونايت" (رمل القطط).

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه النسب تأتي ضمن التعريفة الجمركية المعتمدة حالياً للمواد المدرجة.