"الرحلات المدرسية" تطيح بمدير تربية ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي بديالى، يوم الأربعاء، بسحب يد مدير تربية المحافظة جعفر الزركوشي لمدة 60 يوماً بسبب نقص الرحلات والتجهيزات المدرسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ديالى كلف حسن نامق مدير الاشراف بمهام مدير التربية لمدة 60 يوماً بعد سحب يد مدير التربية جعفر الزركوشي".

واضاف، أن "كتاباً رسمياً بسحب يد مدير التربية سيصدر من ديوان المحافظة في وقت لاحق".

يذكر أن جعفر الزركوشي يدير تربية ديالى منذعام 2005.

وأثارت مشكلة نقص الرحلات المدرسية في احدى مدارس خانقين بمحافظة ديالى، جدلا شعبيا ورسميا عجت به مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المشاهد التي حصلت عليها شفق نيوز امس الثلاثاء، فأن طلاب ثانوية (رانية) يجلسون على الارض ويفترشون القاعات الدراسية بسبب قلة الرحلات المدرسية ما دفع الكثير منهم إلى جلب الكراسي والمقاعد من منازلهم لمعالجة مشكلة الرحلات المدرسية.

ووجه اولياء امور واكاديميون مختصون نداءات استغاثة لمديرية تربية ديالى لمعالجة مشكلة الرحلات المدرسية وانعدامها وسط مشاهد اثار امتعاض وانتقاد رسمي وشعبي كبيرين.