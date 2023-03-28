الرحلات البرية الإيرانية لزيارة العتبات في العراق ترتفع بنسبة 70 بالمئة

شفق نيوز/ أعلن المشرف على شؤون العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة في إيران حميد رضا محمدي، يوم الثلاثاء، أن تسيير الرحلات البرية من بلاده لزيارة العتبات المقدسة في العراق ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام 2023.

وقال في تصريحات صحفية اليوم، أن أكثر من 450 قافلة توجهت لزيارة العتبات المقدسة في العراق عن طريق البر منذ يوم 15 آذار/ مارس الجاري ولغاية الآن.

وبيّن أن، هذه القوافل توجهت الى الاراضي العراقية عن طريق البر من حدود مهران والشلامجة ومعبر خسروي الذي فتح لأول مرة أمام الزوار الايرانيين.

وأشار محمدي إلى أن الرحلات البرية الى العتبات المقدسة في العراق شهدت زيادة في العام الحالي بنسبة أكثر من ۷۰ %.