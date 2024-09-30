"الرائحة الكريهة" تجتاح بغداد مجدداً

شفق نيوز/ عادت رائحة الكبريت الكريهة تسيطر على الأجواء في العاصمة بغداد مرة اخرى، في مشهد بات يتكرر بشكل متزايد مؤخراً.

وتقول مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن "الدخان ورائحة الكبريت التي غطت بعض مناطق العاصمة بغداد تتكرر بين حين وآخر، وهي نتيجة عمليات الطمر الصحي ضمن موقع معسكر الرشيد (سابقاً)، جنوبي العاصمة".

وسبق أن أطلق مواطنون مناشدات الى الجهات الحكومية المختصة حول "الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في موقع معسكر الرشيد سابقاً"، والواقع على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من العاصمة، والتي تقع على عاتق ومسؤولية امانة بغداد.