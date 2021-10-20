الرافضون لنتائج الانتخابات يطالبون بمحاكمة مجلس المفوضين

شفق نيوز/ طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، يوم الاربعاء، بتقديم رئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات إلى المحاكمة، واستبدالهم بآخرين مستقلين، مشددة على إلغاء العد والفرز الالكتروني وإعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي.

وأكدت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "تقديم رئيس واعضاء مجلس المفوضين الى القضاء ليحاكموا وينالوا جزائهم العادل على المخالفات القانونية التي قاموا بها".

ودعت الى "اختيار رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات من المستقلين فعلا وليس شكلا قبل اجراء اي انتخابات مقبلة".

وحثت اللجنة على "اجراء مراجعة شاملة لكل المديرين العامين ومديري الاقسام وكوادر مجلس المفوضية للتأكد من مهنيتهم واستقلالهم بعد ثبوت انتماء العدد الاكبر منهم الى جهات سياسية متنفذة استفادت منهم في التلاعب بنتائج الانتخابات".

وشددت على "الغاء الية العد والفرز الالكتروني واعتماد الية العد والفرز اليدوي في اي انتخابات قادمة بعد ثبوت امكانية تزويرها على مستوى دول العالم المتطورة التي قامت بهذه الخطوة مؤخرا".

وأشارت الى "اعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي الذي اثبت فشله وعدم قدرته على ان يعكس ارادة الجماهير وحجمها الحقيقي في النتائج بل امكانية استغلاله من قبل الاحزاب والتيارات ذات الجماهير الخاصة".

ودعت اللجنة في بيانها مخاطبة المعتصمين إلى "الحفاظ على سلمية التظاهر ومواصلته بكل اصرار وثبات وانتم اهل لذلك، فلنستمر بهذا الصوت القوي الهادر للتعبير عن موقفنا الرافض لنتائج الانتخابات غير النزيهة التي كانت أقرب الى محاكمة من رفض الاحتلال ومن رفض التطبيع".

وقالت "فلنبقى محافظين على السلمية ولا نكترث لكل الاصوات النشاز التي تحاول النيل من مساعينا الوطنية الصادقة التي اثبتناها بالحق".

واضافت "نرجو منكم في الوقت عينه استمرار التعاون مع اللجان التنسيقية المنظمة للتظاهرات حتى تحقيق الاهداف التي تريدونها عبر اقامة العدل وارجاع الاصوات التي سُرقت بطرقٍ بدأت تتكشف للقاصي والداني كما نرجو منكم الاستمرار في التعاون الرائع مع اخوتنا في الاجهزة الامنية البطلة التي ابدت مشكورة تفهمها للمطالب المشروعة في موقف يعكس بوضوح الصورة الوطنية لهذه القوات".

وختمت اللجنة بالقول إن "مطالبنا الواضحة الثابتة لن تنثني بالضغوطات مهما كانت واعلموا اننا في مركب الوطنية الذي يرفض نتائج انتخابات ذهبت الى الظلم والجور والتزوير بسبب الاداء الفاشل لمفوضية الانتخابات ولنرفع صوتنا عاليا بالمطالب التالية".

وشهدت التظاهرات الرافضة لانتاج الانتخابات اليوم الأربعاء، تصعيداً في عدد من المحافظات حيث نصب المحتجون خيماً أمام مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما انتشرت خيم الاعتصام في العاصمة بغداد أمام المنطقة الخضراء.