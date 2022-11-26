الرافدين يؤكد عدم صرف حوالات العراقيين المودعة في لبنان

شفق نيوز/ أكدت إدارة مصرف الرافدين العراقي، يوم السبت، عدم صرف أي مبلغ من الحوالات المالية المنقولة من المصارف اللبنانية.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تعقيبا على ما يتم نشره في بعض وسائل الإعلام عن موضوع تحويل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانية قيديا إلى فرع المصرف في بيروت، نؤكد للرأي العام عدم صرف اي مبلغ من الحوالات المذكورة لغاية الان".

واضاف "تم ايقاف الاجراءات المتعلقة بنقل الارصدة من قبل القضاء الذي كان حاسما في حماية المال العام".

ودعت الإدارة وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات واعتمادها من مصادرها من القنوات الرسمية للمصرف.

وفي وقت سابق اليوم، دعا عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعيّ، الى كشف جميع ملابسات شبهات الفساد في نقل أرصدة العراقيين من المصارف اللبنانية الى مصرفيّ الرافدين والرشيد.

وقال الربيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نؤكد ما يتم تداوله من محاولة نقل ارصدة العراقيين من مصارف لبنانية الى مصرف الرافدين وتتولى المصارف العراقية تعويض ودائع العراقيين بدلاً من المصارف اللبنانية بعد عجزها عن السداد".

واضاف "ان عملية التحويل ولمرتين بمبلغ يقارب أربعة ملايين دولار تحوم حولها شبهات فساد خطيرة تستدعي تدخل هيئة النزاهة الاتحادية والجهات الرقابية لإجراء تحقيقات عاجلة مع البنك المركزي خصوصاً ومصرف الرافدين، وبالسرعة القصوى لكشف من يقف وراءها".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي مباشرة الهيئة العليا للتحقيق في عمليَّة نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانيَّة إلى مصرف الرافدين في بيروت.