الرافدين يوقف طلبات قروض البرلمانيين والموظفين

شفق نيوز– بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، أن مصرف الرافدين "الحكومي" أوقف استقبال طلبات السلف والقروض المخصصة للموظفين والمتقاعدين واعضاء البرلمان العراقي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من الطلبات الخاصة بالقروض والسلف للموظفين والمتقاعدين تم إيقافها، لا سيما تلك التي مضى عليها أشهر ولم يتم منحها".

وكشف المصدر، أن "بعض الجهات تُفضّل في عملية المنح على أخرى، اعتماداً على المحسوبية والمنسوبية".

وأشار المصدر إلى أن "المصرف يعتمد التعامل الورقي في منح القروض والسلف بدلاً من النظام الإلكتروني المعلن، ما أثار استياء الموظفين والمتقاعدين".

ومنذ العام 2023، بدأ مصرف الرافدين صرف دفعات من "سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين" إلكترونيًا مباشرةً عبر بطاقة الماستر كارد، بعد استكمال المتطلبات، بفائدة تصل إلى نحو 5% سنويًا، مع مدة سداد قد تصل إلى خمس سنوات (60 شهراً).