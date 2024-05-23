الرافدين يغيث الحجاج بـ"دولار رسمي" قبل السفر

شفق نيوز/ أوعز مصرف الرافدين الحكومي، يوم الخميس، لـ - فروعه المخصصة ببيع الدولار إلى الحجاج حصراً - بفتح أبوابها يومي الجمعة والسبت إضافة إلى أيام الدوام الرسمي ولغاية الساعة الثامنة مساء.

جاء ذلك، لغرض استقبال طلبات بيع الدولار لـ"حجاج بيت الله الحرام"، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد المصرف، أن الهدف من ذلك الإجراء يأتي لتسهيل انسيابية عملية الحصول على العملة ولحين الانتهاء من عملية تفويج الحجاج.

وشكا حجاج عراقيون، خلال الأيام القليلة الماضية، من عدم حصولهم على الدولار وفق السعر الرسمي 1320 دينار لكل دولار، في حين قالوا إن قرار مصرفي الرافدين والرشيد ببيع الدولار للحجاج جاء "متأخراً" بحسب وصفهم.

وبدأت أولى قوافل الحجاج بالذهاب جواً إلى السعودية منذ يوم السبت الماضي عبر مطار بغداد الدولي، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية إنها استكملت جميع الاستعدادات، مبينة أن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين تفويج الحجاج عبد الأمير الشمري أشرف، مساء الجمعة الماضي، على إنطلاق أول قوافل إلى بيت الله الحرام من مطار بغداد الدولي، بحضور وزير النقل ورئيس هيئة الحج والعمرة وعدداً من الشخصيات والجهات المختصة.

ويوم الأحد الماضي، طالبت هيئة الحج والعمرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، البنك المركزي العراقي بتوجيه المصارف وخاصة الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، لفتح أبوابها أمام الحجاج لشراء الدولار.