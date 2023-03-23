الرافدين يضع آلية تخص براءة ذمة الموظف المحال على التقاعد

شفق نيوز/ اعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الخميس، عن وضع آلية بخصوص براءة الذمة للموظف المحال على التقاعد.

اوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن المصرف أوعز بعدم منح الموظف المستلف براءة ذمة في حالة إحالته على التقاعد إلا بعد أن يتم تسديد المتبقي من السلفة الالكترونية من مكافأة نهاية الخدمة ومتراكم الإجازات بعد تقديم تعهد خطي يصادق عليه من المصرف بالالتزام بالتسديد حال انجاز المعاملة التقاعدية.

واشار البيان الى انه في حال عدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة يتم تحويل استقطاع السلفة الالكترونية على الراتب التقاعدي.

ولفت البيان إلى أنه في حال تحويل مبلغ السلفة على الراتب التقاعدي فإن فترة انجاز المعاملة التقاعدية للمتقاعد لا تعتبر فترة تلكؤ.