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الرافدين يصدر بياناً بشأن انهيار احد بناياته في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-13T13:12:33+0000
الرافدين يصدر بياناً بشأن انهيار احد بناياته في كربلاء

شفق نيوز/ أوضحت إدارة مصرف الرافدين الحكومي، يوم الاحد، حقيقة المبنى الذي انهار جزء منه في محافظة كربلاء، وجهة عائديته.

وقالت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تناقلت بعض وسائل الإعلام حادث انهيار بناية فرع مصرف الرافدين في كربلاء، و لايضاح الامر يؤكد المصرف ان هذه البناية قديمة وكانت تعود للرافدين سابقا".

وأضافت "تم بيع البناية والعتبة العباسية قامت بهدمها نتيجة أعمال التوسعة ما بين الحرمين لاستيعاب الزوار".

وأكدت أن "فرع المصرف كان قد انتقل من الموقع القديم إلى موقعه الجديد في شارع المحافظة قرب دائرة النزاهة".

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت فرق الدفاع المدني بناية مصرف الرافدين في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء، بعد انهيار أجزاء من المبنى نتيجة أعمال التوسعة ما بين الحرمين.

وأضاف بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الحادث أدى إلى إصابة طفل تم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج فيها.

وأشار إلى ان فرق إنقاذ الدفاع المدني وضعت الأشرطة التحذيرية وأغلقت الموقع بالكامل تحسباً لوقوع انهيارات أخرى على الزائرين.

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