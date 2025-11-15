الرافدين يرفض امراً وزارياً بشأن استبعاد معاون مدير المصرف من منصبه (وثيقة)

شفق نيوز - بغداد

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، برفض المدير العام لمصرف الرافدين الحكومي علي الفتلاوي تطبيق قرار صادر عن وزارة المالية يقضي باستبعاد معاون المدير من منصبه.

وذكرت المصادر في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن الفتلاوي رفض تنفيذ القرار الوزاري، وواصل الإبقاء على عبد دهش في منصبه وممارسة مهامه وتوقيع الكتب رغم صدور الأمر الرسمي القاضي بإنهاء تكليف الأخير.

وأشارت إلى أن الإبقاء على عبد دهش في المنصب يأتي ضمن غايات تتعلق بامور عديدة داخل المصرف وهو يمثل تحديا لتعليمات الوزارة و وزير المالية طيف سامي بشكل مباشر.

وكانت وزير المالية طيف سامي قد قررت في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تكليف (أحمد جبار بجاي) مدير قسم المدفوعات والحسابات المتبادلة بمنصب معاون مدير عام مصرف الرافدين، وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، مُذيَّلة بتوقيع مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة.