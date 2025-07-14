الرافدين يخلي مسؤوليته من استقطاعات أجهزة بيع المنتجات النفطية في بابل

شفق نيوز- بغداد

أكد مصرف الرافدين العراقي، يوم الاثنين، عدم مسؤوليته عن الاستقطاعات المالية عند سداد المبالغ عبر أجهزة نقاط البيع (POS) التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية في بابل، مشيراً إلى أن ذلك من مسؤولية المصرف الصناعي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مصرف الرافدين تابع باهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي بشأن الاستقطاعات التي تظهر عند سداد المبالغ عبر أجهزة نقاط البيع (POS) التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية – فرع بابل".

وأوضح أن "الجهة المسؤولة تقنياً ومالياً عن عملية التحصيل الإلكتروني في هذه النقاط هي المصرف الصناعي، بموجب ترتيباته مع فرع توزيع بابل، وليس لمصرف الرافدين أي دور تنفيذي أو تعاقدي في هذا المسار".

ولفت إلى أنه "رغم تعدّد الاستفسارات من الزبائن ووسائل الإعلام، لم يصدر حتى الآن أي تصريح أو بيان تفصيلي من المصرف الصناعي يوضح الأسس الفنية للمبالغ المستقطعة وآلية إعادة تسويتها عند اللزوم".

وأشار إلى أن "تأخُّر المصرف الصناعي في نشر توضيح رسمي يفتح باب التساؤلات حول الإجراءات المتبعة لمعالجة شكاوى المواطنين وإعادة المبالغ عند الخطأ، وجدوى الإبقاء على قنوات اتصال غير مفعّلة مع الجمهور في ملفات تمسّ ثقتهم بالتحوّل الرقمي".

وأضاف أن "مصرف الرافدين يثمن كل خطوة مسؤولة تُعزّز الثقة بوسائل الدفع الإلكتروني، ويؤكد استعداده الدائم للتعاون المؤسسي والإعلامي الذي يضمن شفافية المعلومات وحماية حقوق المستهلكين".

وتابع: "نشجع المصرف الصناعي على إصدار توضيح تفصيلي عاجل يبدد اللبس ويطمئن المتعاملين، التزامًا بمبدأ الإفصاح الذي يُعدّ حجر الزاوية في نجاح مشاريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي العراقي".