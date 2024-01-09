الرافدين يحث الموظفين والمتقاعدين على استخدام البطاقة الإلكترونية بحدود الدخل المصرح به

شفق نيوز/ حثّ مصرف الرافدين الحكومي، يوم الثلاثاء، الموظفين والمتقاعدين الذين وطنوا مرتباتهم الشهرية لديه على التصرف بالبطاقة الإلكترونية بحدود دخولهم المصرح بها و بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، أن البطاقة الالكترونية لها فوائد ومميزات عدة وتستخدم في مجالات مهمة أبرزها الإيداع والسحب والتسوق وإجراء التعاملات المالية اليومية بعيدا عن الكاش والنقد اليدوي".

وأضف البيان أنه "من هذا المنطلق يشدد مصرف الرافدين على ضرورة ان يتصرف حاملها وفق حدود دخله المصرح عنها ولاسيما البطاقة الالكترونية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين والتي تغذى بحساب مصرفي وبذلك ينبغي استخدامها بشكل حضاري ومسؤول من خلال تعبئتها بمبالغ تتلائم مع الحد الأعلى المسموح به وبما ينسجم مع مقدار الراتب الشهري للموظف او المتقاعد وباقي مصادر الدخل المصرح عنها من قبل حامل البطاقة استنادا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

كما حذر المصرف في بيانه "المواطنين من إعطاء البطاقة والرقم السري لشخص اخر يقوم بسحب المبالغ خارج البلاد وهذا يعد جزءا من عمليات غسل الأموال".