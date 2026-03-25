الرافدين والرشيد يواصلان استقطاع السلف رغم قرار الإيقاف

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن عدداً من المصارف الحكومية، ولاسيما مصرفي الرافدين والرشيد، لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف استقطاع السلف من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "تلك المصارف استمرت في عمليات الاستقطاع رغم صدور القرار الحكومي"، معتبراً أن ذلك "يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات الحكومة ووزارة المالية".

وأضاف أن "هذا الإجراء أثار استياءً واسعاً بين شريحة الموظفين والمتقاعدين الذين دعوا الحكومة ووزيرة المالية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات غير الملتزمة".

وأشار إلى أن "مطالبات تتصاعد بضرورة محاسبة المصارف التي لم تنفذ قرارات مجلس الوزراء بما يضمن تطبيق القوانين والقرارات الحكومية بشكل عادل ومنصف".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه، في 25 شباط 2026، المصارف الحكومية والأهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين لشهر واحد بمناسبة شهر رمضان، وفق كتاب رسمي موجّه إلى البنك المركزي العراقي.

إلا أن التوجيه لم يُنفذ حينها بسبب صدوره بعد إطلاق رواتب موظفي الدولة، ما دفع الجهات المختصة إلى التأكيد بأن وقف الاستقطاع سيكون في شهر آذار الجاري.