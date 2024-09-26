الذكرى السنوية الأولى.. دقيقة صمت في نينوى حداداً على ضحايا "فاجعة الحمدانية"

شفق نيوز/ استذكرت محافظة نينوى "فاجعة الحمدانية"، يوم الخميس، التي راح ضحيتها أكثر من 120 ضحية جراء اندلاع النيران في قاعة للمناسبات أثناء إقامة حفل عرس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المؤسسات الحكومية في محافظة نينوى وقفت دقيقة صمت على أرواح ضحايا حريق الحمدانية.

ووجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم أمس الأربعاء، بالوقوف دقيقة صمت اليوم الخميس استذكاراً لفاجعة قاعة العرس في قضاء الحمدانية.

ورغم تشكيل لجان حكومية وبرلمانية للتحقيق بفاجعة الحمدانية إلا أن التحقيقات لم تسفر عن محاسبة أي من المقصرين بالحادثة لغاية الآن.

يشار إلى أنه في 26 أيلول/ سبتمبر 2023، اندلع حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ مصدر أمني في حينها وكالة شفق نيوز، بأن الحريق أسفر عن مصرع 115 شخصاً وأكثر من 200 إصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.