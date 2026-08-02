الذكاء الاصطناعي يسبق الزيارات المليونية برصد احتياجات الاتصالات

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، يوم الأحد، اعتماد شركات الهاتف النقال، للمرة الأولى خلال مواسم الزيارات المليونية، أداة متخصصة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركة الترافيك والطلب على خدمات الاتصالات باتجاه كربلاء خلال الزيارة الأربعينية.

وقال أبو كلل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأداة تعتمد على تحليل بيانات حقيقية واردة من أكثر من (6400) برج اتصالات وآلاف الخلايا العاملة في مختلف أنحاء العراق، مستخدمة نماذج متقدمة للتعلم الآلي للتنبؤ بمعدلات النمو في حركة البيانات والاتصالات قبل وقوعها.

وكشفت إحدى عينات التوقعات الخاصة بسبعة أيام عن ارتفاع متوقع في حجم الترافيك داخل محافظة كربلاء بنسبة تصل إلى (135%) مع اقتراب ذروة الزيارة، فيما رصدت الأداة زيادة عامة في استخدام خدمات نقل البيانات تقارب (33%) على مستوى الشبكة، وفقاً لأبو كلل.

وأضاف أن المنظومة توفر خريطة حرارية تفاعلية تعرض حركة الترافيك جغرافيا بصورة لحظية، ما يتيح للفرق الفنية اتخاذ إجراءات استباقية تشمل توسيع السعات التشغيلية وإضافة مواقع مؤقتة وإعادة توزيع الموارد الشبكية قبل تأثر الخدمة.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي، إلى أن هذه المبادرة تمثل تحولا في أسلوب إدارة شبكات الاتصالات خلال المناسبات الكبرى، إذ تنتقل الشركات من نهج الاستجابة للأحداث إلى نهج التنبؤ والاستعداد المسبق، بما يضمن استمرارية الخدمات لملايين الزائرين العراقيين والأجانب.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).