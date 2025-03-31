الذروة الأربعاء المقبل.. موجة غبارية يسبقها ارتفاع بدرجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، مع موجة غبار مساء وليل الأربعاء المقبل بسبب الفوارق الحرارية الناتجة عن اندفاع كتلة هوائية معتدلة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تحديثات نماذج الطقس المستلمة في قسم التنبؤ الجوي تشير إلى أن ذروة تأثير الموجة الحارة سيكون خلال نهار يوم الأربعاء، تنخفض بعدها درجات الحرارة عدة درجات خلال ساعات المساء والليل، مما يسبب تصاعداً للغبار والأتربة خصوصاً في مناطق غرب ووسط وجنوب غرب البلاد يسبب تدنياً في مدى الرؤية الأفقية".

وكان الراصد الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، أخبر وكالة شفق نيوز، بأن الأمطار ستتوقف ظهر اليوم الاثنين، على أن تعاود الهطول يوم الأربعاء المقبل، آخر أيام عيد الفطر المبارك، وتستمر بشكل متنقل ومتقطع حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف الزيادي، أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة، حيث تبقى مقاربة للحرارة العالية، وقد تلامس الـ 35 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب العراق.

هذا وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي طوال الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الفطر.