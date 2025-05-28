الديوانية.. أهالي عفك يقطعون الطريق الرابط بالمحافظات الجنوبية للمطالبة بالكهرباء

شفق نيوز/ أقدم أهالي قضاء عفك في الديوانية، مساء اليوم الأربعاء، على قطع الطريق الرابط بين المحافظة والمحافظات الجنوبية، مطالبين بالكهرباء والخدمات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أهالي قضاء عفك في محافظة الديوانية، أقدموا مساء اليوم، على قطع الطريق الرابط بين الديوانية والمحافظات الجنوبية احتجاجاً على نقص الخدمات وانقطاع الطاقة الكهربائية.

وفي صور وردت لشفق نيوز، يتضح من خلالها خروج العشرات من أهالى قضاء عفك في التظاهرة، وحرق إطارات السيارات لغرض قطع الطريق، والمطالبة بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، لأنحاء القضاء والقرى والأرياف كافة.

وتجددت التظاهرات في محافظة الديوانية، يوم الإثنين الماضي، احتجاجا على تردي واقع الكهرباء، وشهدت قطع الطرقات بالإطارات المحترقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات المسائية تجددت في مناطق غماس والصدور الاربعة بمحافظة الديوانية، احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء في المحافظة".

وأضاف أن "المتظاهرين استخدموا الإطارات المحترقة في قطع الشوارع الرئيسة"، مبينا أن "تجهيز الكهرباء في الديوانية حاليا 9 إلى ساعات يوميا مقابل 14 ساعة انقطاع".

كما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، في محافظ بابل، بأن تجهيز الكهرباء متراجع جدا، وسط تذمر مستمر من السكان.

وشهدت محافظتا النجف والديوانية، مساء الأحد الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة بتحسين ظروف تجهيز الكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة.

واقدم المتظاهرون على قطع طرق رئيسية وإشعال الإطارات، ورفعوا شعارات مناهضة للحكومات المحلية، فيما وقعت عمليات كرّ وفرّ بين القوات الأمنية والمحتجين في بعض المناطق.

يشار إلى أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، التزام الوزارة بتجهيز محافظة الديوانية بحصتها الكاملة من الطاقة، فيما أشار إلى المشاريع التي ستدخل الخدمة قريباً.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى بمحافظ الديوانية عباس الزاملي ‏وأعضاء مجلس المحافظة ونوابها، ورئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد عبد ربه، في اجتماع خصص ‏لمناقشة واقع الكهرباء في المحافظة.‏

واستعرض الوزير جهود الوزارة في تنفيذ مشاريع فك الاختناقات في قطاعي النقل والتوزيع، ‏موضحاً مراحل الإنجاز المتقدمة لهذه المشاريع وموقف المحطات السريعة النصب ومحولات القدرة التي ‏ستدخل الخدمة قريباً.‏

وجدد التزام الوزارة بتجهيز محافظة الديوانية بحصتها كاملة من الطاقة الكهربائية حسب مقررات ‏الهيئة التنسيقية للمحافظات، مشيراً إلى عدم تدخل السيطرة الوطنية بالإطفاء عن بُعد لخطوط ومحطات ‏النقل داخل المحافظة، مقابل التزام المحافظة بالحصة المجهزة وعدم التجاوز عليها.‏