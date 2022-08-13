الديوانية.. أهالي "البو فاسة" يشكون العطش ومسؤول محلي يوضح أسباب شح المياه

شفق نيوز/ عزا قائمقام قضاء الحمزة في محافظة الديوانية، أسعد النائلي، أسباب شح مياه الإسالة في منطقة البو فاسة، إلى التجاوزات الحاصلة على دائرة الماء، متوعدا برفع هذه التجاوزات خلال الأيام المقبلة.

وأبلغ مواطنون في قضاء الحمزة الشرقي وكالة شفق نيوز، أن "سكان منطقة البو فاسة قرب قطعة بلدية الحمزة، يعانون من انقطاع ماء الإسالة منذ اسبوع، ما يضطرهم إلى شراء المياه".

من جانبه؛ أوضح قائمقام قضاء الحمزة، أسعد النائلي، "أن منطقة البو فاسة قرب قطعة البلدية والتي تعاني من شحة المياه، تعتمد على التغذية من أنبوب 4 انج إسالة، يقع على هذا الأنبوب المغذي، تجاوزات من أربع محطات غسل، ومحطات ماء آرو متعددة".

وأضاف النائلي، أن "دائرة الماء حاولت رفع هذه التجاوزات عدة مرات، لكنها لم تنجح حتى الآن، ما أدى إلى شح المياه في المنطقة المذكورة، كما هناك شكوى في القائمقامية وتم إجراء كشف وأصدر كتاب إلى المحافظة لبيان ما تضمنه هذا الكشف، وخلال الأسبوع المقبل، سيتم تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية دائرة الماء لرفع هذه التجاوزات الحاصلة على هذا الأنبوب".