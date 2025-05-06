الديوانية.. إنقاذ امرأة من الانتحار "حرقاً" وطفل لدغته أفعى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، امرأة حاولت الانتحار "حرقاً" بسبب مشاكل نفسية، فيما نجحت الملاكات الطبية بإنقاذ طفل لدغته أفعى سامة، في حادثين منفصلين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة أقدمت على الانتحار بإحراق نفسها داخل دارها في الديوانية لأسباب نفسية، وتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفىوهي بحالةحرجة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".

فيما ذكرت دائرة صحة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قسم الطوارئ في مستشفى النسائية والاطفال التعليمي، استقبلت طفلاً يبلغ من العمر ثمان سنوات تعرض للدغة أفعى سامة في منطقه الحفار أدت إلى فقدانه الوعي التام مع ضيق في التنفس وتورم في القدم، مشيرة إلى أن الأفاعي في هذه المنطقة تعد الأشد خطورة.

بدورها أوضحت أخصائية الأطفال وحديثي الولادة، المشرفة على حالة الطفل، أزهار مايح، بحسب البيان، أن "الطفل كان بحالة سيئة كونه تأخر في الوصول إلى المستشفى لعدة أيام مما أدى إلى مضاعفة حالة الصحية والبدء بفقدان الفعاليات الحيوية والوعي التام".

وبينت أنه "تم إدخاله إلى ردهة العناية الفائقه لعدة أيام وإعطائه المضادات والعلاجات اللازمة ليتم بعدها تحسن حالته الصحيةوخرجبصحةجيدة".