الديوانية.. إنتاج أكثر من 229 مليون بيضة في كانون الثاني

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة الديوانية، يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل إنتاج "بيض المائدة" بعد تسويق مشاريعها الثلاثة المتخصصة، مؤكدة أن الإنتاج بلغ في شهر كانون الثاني أكثر من 229 مليون بيضة.

وقال مدير المديرية أحمد جاسم الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد مشاريع أفراخ الدجاج العاملة هو 74 مشروعاً، سوقت 1,097,757 من الدجاج، وأعداد الأفراخ الداخلة إليها كانت 1,138,500، والوزن الحي المسوق منها كان 1,738 طناً".

وأضاف أن "عدد مشاريع المفاقس العاملة هو 4 مشاريع، أنتجت 1,153,292 من الأفراخ، وعدد البيض المرقد فيها كان 1,361,920"، مبيناً أن "هذا النجاح قد تحقق بفضل مشاريع بيض المائدة وفرّوج اللحم عن طريق التربية بنظام الأقفاص والتربية الأرضية، والتي ساهمت بسد حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحوم الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي".