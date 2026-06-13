الديوانية.. مشاريع حيوية متوقفة على 100 مليار دينار فقط

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية النائب عن محافظة الديوانية جعفر الزاملي، يوم السبت، توقف تمويل المشاريع فيالمحافظة، التي تحتاج لأكثر من 100 مليار دينار، كاشفاً عن حصوله على وعد من وزير المالية لصرف مخصصات المحافظة.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك شركات تعمل في محافظة الديوانية على نسب الإنجاز من صرف مبالغ السلف المالية، لكن توقف التمويل يوقف العمل في المحافظة".

وأضاف أن "محافظة الديوانية لم تستلم التمويل المالي بسبب عدم وجود موازنة للعام 2025 والعام 2026، وكان لنا لقاء مع وزير المالية فالح الساري، وتحدثنا عن المشاريع الوزارية والتي تعتبر المشكلة الرئيسية في المحافظة".

ولفت الزاملي إلى أن "وزير المالية أبدى استعداده لدعم المحافظة، وخلال الفترة القادمة سيتم تخصيص مبلغ خاص للمشاريع الوزارية والتابعة للمحافظة".

وبين أن "الديوانية تحتاج لأكثر من 100 مليار دينار لإكمال المشاريع المتوقفة بسبب قلة التمويل منها المدينة الرياضية والمدينة الصحية ومشروع مجاري الديوانية الكبير ومشروع ماء السدير"، مؤكداً أن "نسبة الإنجاز في هذه المشاريع تتجاوز 75~‎90‎‎% حسب المشروع".

وأوضح أن "مشاريع تأهيل الأحياء السكنية في المحافظة ستتوقف عن العمل بسبب عدم توفر التخصيص المالي المطلوب"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الشركات لا تزال مستمرة بعملها دون استلام التخصيصات المالية".

وتعاني محافظة الديوانية، من تحديات عديدة منها نقص في المستشفيات والمدارس وتلكؤ في إنجاز المشاريع وارتفاع البطالة، ما أثر على واقعها الصحي والتربوي وفرص العمل وحياة السكان عموماً.

وتعود أغلب تلك التحديات إلى التأخر المستمر في إنشاء المشاريع التنموية والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم بسبب النقص في التمويل وتلكؤ الشركات المنفذة للمشاريع.

وتضم محافظة الديوانية 13 قضاءً و3 نواحٍ، أما الأقضية فهي (الديوانية، الشافعية، السنية، الدغارة، سومر، الشامية، غمّاس، المهناوية، عفك، ال بدير، الحمزة الشرقي، الشنافية، السدير)، والنواحي هي (الصلاحية، نفر، البسامية).