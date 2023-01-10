الديوانية.. قوة أمنية خاصة تعتقل مدير المصرف العقاري ومعاونه

شفق نيوز/ نفذت قوة أمنية خاصة، يوم الثلاثاء، عملية اعتقال طالت مدير المصرف العقاري ومعاونهِ وأمين الصندوق في محافظة الديوانية.

وذكر مصدر مسؤول، لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً من هيئة النزاهة برفقته قوة أمنية خاصة اعتقل مدير المصرف العقاري ومعاونهِ وأمين الصندوق في الديوانية، وفق مذكرة قبض بتهمة اختلاس أموال كبيرة".

واليوم الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً يقضي بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان.

وعزا المكتب الإعلامي للسوداني، صدور هذا القرار إلى "وجود ملفات تحقيقية بحقه (أي الشعلان) عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة".