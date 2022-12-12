الديوانية تؤشر تدنياً في المستوى الاقتصادي وتوجه رسالة إلى بغداد

شفق نيوز / أشرت حكومة محافظة الديوانية، يوم الاثنين، تراجع الوضع الاقتصادي لعموم أبناء المحافظة، وفي ما حددت الأسباب وراء ذلك، دعت إلى زيادة التخصيصات المالية وإنشاء مشاريع استراتيجية ودعم القطاع الزراعي لتحسين الوضع المعاشي لمواطني المحافظة.

وقال النائب الأول لمحافظ الديوانية، فارس وناس، لوكالة شفق نيوز، إن "الديوانية محافظة زراعية وأدى شح المياه إلى تراجع القطاع الزراعي، ما أثر ذلك على الفلاحين وعلى الوضع الاقتصادي لعموم أبناء المحافظة".

وأضاف وناس، أن "موازنة المحافظة لهذا العام كانت جيدة مقارنة بموازنات السنوات السابقة، فقد بلغت بما يقرب من 500 مليار دينار"، معرباً عن أمله من الحكومة الاتحادية في بغداد، أن "تخصص المبلغ نفسه للسنة المقبلة لرفع مستوى الخدمات في المحافظة".

وبين أن "رئيس الوزراء وجّه في زيارته الأخيرة إلى محافظة الديوانية، بأن تكون مشاريع البنى التحتية لها الأولوية في التخصيصات المالية، وفي حال استمرار الموازنة بالشكل الحالي فسوف يتحسن الوضع الخدمي للمحافظة خلال السنتين أو الثلاث المقبلة".

وأوضح وناس، أن "الديوانية من المحافظات الفقيرة، ويعاني سكانها من نسبة بطالة عالية، لذلك تحتاج إلى مشاريع استراتيجية كبيرة مثل إنشاء مدن صناعية ومشاريع زراعية، ودعم القطاع الزراعي من خلال توفير الاليات والماكنات الزراعية الحديثة واستخدام مياه الآبار للنهوض بالواقع الزراعي في المحافظة".