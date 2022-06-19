الديوانية توضح آلية توزيع "الألف درجة" بين "60 ألف خريج عاطل عن العمل"

شفق نيوز/ أوضح النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس وناس، اليوم الاحد، آلية توزيع الألف درجة وظيفية بصفة عقد التي خصصت لكل محافظة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود 60 الف خريج "عاطل عن العمل" في المحافظة.

وقال وناس، لوكالة شفق نيوز، إن "الدرجات الوظيفية التي أطلقها قانون الأمن الغذائي اي الألف درجة لا تعني شيئا أمام ما تواجهه المحافظة من تظاهرات لمئات الخريجين وعلى مدى الأعوام السابقة والحالية".

واضاف ، ان "المحافظة لديها 60 الف خريج عاطل عن العمل فبالتالي لا تمثل الالف درجة امام هذا العدد المهول شيئا"، موضحا ان "المحافظة ستتجه نحو تقسيم الدرجات على الوحدات الإدارية ووضع الضوابط حتى يكون توزيعها عادلاً وتحقق تكافؤ الفرص بين الجميع".

وتابع وناس ان "المحافظة ستضع فرصة للاختصاصات الفنية والهندسية من المدنيين والاختصاصات الاخرى حسب احتياج مؤسسات المحافظة".

ووجهت وزارة المالية اول امس الجمعة كتاب إلى مكاتب المحافظين بتوفر 1000 عقد لكل محافظة وبراتب 300 الف دينار ضمن قانون الأمن الغذائي.

وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.