الديوانية تواجه سلالة كورونا الجديدة بـ12 قراراً

شفق نيوز/ اتخذت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، يوم الاثنين، 12 قراراً تزامناً مع ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في العراق.

وقررت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يبدأ حظر التجوال الجزئي من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً لليوم التالي اعتباراً من يوم الخميس 2021/2/18 اما الأيام الجمعة والسبت والأحد فسيكون الحظر تام وشامل بحسب مقررات الهيئة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

كما تقرر تعطيل المدارس للمراحل كافة ( الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية ) إعتباراً من يوم الخميس 2021/2/18 ولغاية 2021/3/4". وقررت الخلية أن "تكون نسبة الدوام الرسمي في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة الديوانية ‎%‎75 بإستثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية".

وشددت على "عمليات الرصد والتحري الوبائي للكشف المبكر عن فيروس كورونا عن طريق فرق ميدانية متخصصة على الأ يقل عن فحص ثلاثة آلاف عينة يومياً، وان تتولى دوريات النجدة دعم ومساندة فرق الرصد والتحري الوبائي".

كما قررت الخلية "إلزام العيادات الطبية والمختبرات والصيدليات بمراعاة التباعد الوقائي والإلتزام بالاجراءات الوقائية للمراجعين يتولى مراقبة ومتابعة ذلك لجان ميدانية مشتركة من الرقابة الصحية والتفتيش وجهاز الأمن الوطني غير ذلك ستخضع العيادة او الصيدلية او المختبر للغلق والمحاسبة القانونية".

وتقرر ايضا "تفعيل إستيفاء الغرامات بحق المخالفين تتولى متابعة ورصد الحالات المخالفة فرق متخصصة عند السيطرات الخارجية والمفارز الداخلية".

ولفتت الخلية الى "تأجيل إمتحانات الدراسات العليا الى 2021/2/7 مع الإستمرار بالتعليم الألكتروني، وتوفير الأدوية للمصابين الراقدين في ردهات العزل مع تخصيص سلات دوائية للمصابين الراقدين في المنازل".

واشارت الى "تجهيز برادات عدد 8 لتخزين اللقاح الخاص بفيروس كورونا".

وقررت الخلية ايضا "إلزام الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمراجعين بإرتداء الكمامات الوقائية والتعقيم والتعفير المستمر ويمنع المراجع من الدخول الى تلك الدوائر دون الإلتزام بذلك"، مشددة على "تكثيف حملات التوعية والإرشادات الصحية حول مخاطر الفايروس وسرعة إنتشاره وكيفية الوقاية منه".