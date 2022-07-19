الديوانية تكشف "سر" نجاح مواجهة الحمى النزفية وترفع الحظر عن دخول الحيوانات

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في الديوانية، يوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية منذ قرابة شهر، مطالباً بفتح مجازر جديدة تتناسب مع التوسع السكاني للمحافظة.

وقال مدير المستشفى، عادل عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابات المسجلة بمرض الحمى النزفية في محافظة الديوانية تبلغ 10 حالات مؤكدة حتى الآن، ومنذ أكثر من 25 يوماً لم تُسجّل المحافظة أي إصابة جديدة، نتيجة الإجراءات الوقائية الاحترازية من رش الحيوانات (الأبقار والجاموس) وتغطيس الأغنام والماعز، وكذلك رش الحظائر على مستوى المحافظة ومركز المدينة و15 قضاء وناحية".

وأكد عبدالحسن، أن "موقف مرض الحمى النزفية في المحافظة مسيطر عليه حاليا، وتم رفع الحظر على استقبال الحيوانات أو نقلها إلى خارج المحافظة بعد فرضه في وقت سباق".

وعن الإجراءات المتبعة داخل المجازر للحد من انتشار مرض الحمى النزفية، أوضح المسؤول الصحي، أنه "يتم متابعة الجزارين والختم على اللحم، وفحص الحيوان قبل وبعد ذبحه بالمجزرة، أما خارج المجازر فالاجراءات تتمثل بوجود لجنة رئيسية برئاسة الوحدة الادارية والبلدية والشرطة والصحة، وهناك جولات شبه يومية على محلات الجزارين المخالفين".

وأشار عبدالحسن، إلى أن "عدد المجازر في محافظة الديوانية غير كاف مقارنة باعداد السكان وكثرة المربين للمواشي، ولهذا نأمل من بلدية المحافظة المسؤولة عن إنشاء المجازر، فتح مجازر جديدة تشمل النواحي والاقضية".

وأشارت أحدث إحصائية لوزارة الصحة لإصابات الحمى النزفية، حيث بلغ العدد الكلي 240 حالة بينها 39 وفاة.