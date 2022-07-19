سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديوانية تكشف "سر" نجاح مواجهة الحمى النزفية وترفع الحظر عن دخول الحيوانات

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-19T14:04:35+0000
الديوانية تكشف "سر" نجاح مواجهة الحمى النزفية وترفع الحظر عن دخول الحيوانات

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في الديوانية، يوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية منذ قرابة شهر، مطالباً بفتح مجازر جديدة تتناسب مع التوسع السكاني للمحافظة.

وقال مدير المستشفى، عادل عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابات المسجلة بمرض الحمى النزفية في محافظة الديوانية تبلغ 10 حالات مؤكدة حتى الآن، ومنذ أكثر من 25 يوماً لم تُسجّل المحافظة أي إصابة جديدة، نتيجة الإجراءات الوقائية الاحترازية من رش الحيوانات (الأبقار والجاموس) وتغطيس الأغنام والماعز، وكذلك رش الحظائر على مستوى المحافظة ومركز المدينة و15 قضاء وناحية".

وأكد عبدالحسن، أن "موقف مرض الحمى النزفية في المحافظة مسيطر عليه حاليا، وتم رفع الحظر على استقبال الحيوانات أو نقلها إلى خارج المحافظة بعد فرضه في وقت سباق".

وعن الإجراءات المتبعة داخل المجازر للحد من انتشار مرض الحمى النزفية، أوضح المسؤول الصحي، أنه "يتم متابعة الجزارين والختم على اللحم، وفحص الحيوان قبل وبعد ذبحه بالمجزرة، أما خارج المجازر فالاجراءات تتمثل بوجود لجنة رئيسية برئاسة الوحدة الادارية والبلدية والشرطة والصحة، وهناك جولات شبه يومية على محلات الجزارين المخالفين".

وأشار عبدالحسن، إلى أن "عدد المجازر في محافظة الديوانية غير كاف مقارنة باعداد السكان وكثرة المربين للمواشي، ولهذا نأمل من بلدية المحافظة المسؤولة عن إنشاء المجازر، فتح مجازر جديدة تشمل النواحي والاقضية".

وأشارت أحدث إحصائية لوزارة الصحة لإصابات الحمى النزفية، حيث بلغ العدد الكلي 240 حالة بينها 39 وفاة.

related

تسجيل حالتي إصابة بالحمى النزفية في الديوانية

Date: 2022-05-18 13:19:40
تسجيل حالتي إصابة بالحمى النزفية في الديوانية

محافظة عراقية تسجل ثاني إصابة بكورونا

Date: 2020-03-16 19:54:29
محافظة عراقية تسجل ثاني إصابة بكورونا

وقفة احتجاجية لطلاب "بلا مدرسين" في الديوانية

Date: 2021-11-25 09:26:17
وقفة احتجاجية لطلاب "بلا مدرسين" في الديوانية

ديالى تتحوط للحمى النزفية وتستبعد ظهور إصابات

Date: 2022-04-26 11:11:40
ديالى تتحوط للحمى النزفية وتستبعد ظهور إصابات

تحشدات لاحتجاج في البصرة ومحاولة لاقتحام مبنى حكومي في الديوانية

Date: 2019-10-02 16:45:42
تحشدات لاحتجاج في البصرة ومحاولة لاقتحام مبنى حكومي في الديوانية

محافظة عراقية تسجل ارتفاعاً جديداً بوفيات الحمى النزفية وتحجر حالات مشتبه بها

Date: 2022-05-09 08:57:45
محافظة عراقية تسجل ارتفاعاً جديداً بوفيات الحمى النزفية وتحجر حالات مشتبه بها

الجمعيات الفلاحية في الديوانية تشكو من "الإهمال" الحكومي للزراعة

Date: 2021-04-07 19:06:21
الجمعيات الفلاحية في الديوانية تشكو من "الإهمال" الحكومي للزراعة

مذكرات قبض بحق مسؤولين محليين سابقين في الديوانية

Date: 2020-08-18 07:28:38
مذكرات قبض بحق مسؤولين محليين سابقين في الديوانية