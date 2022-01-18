الديوانية تعطل دوام المدارس ورياض الأطفال بسبب موجة البرد

شفق نيوز/ أعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الشعلان "قرر تعطيل الدوام في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال فقط يوم غد الأربعاء، حرصاً على صحة وسلامة الأطفال، بسبب انخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي".

وأوضح الشعلان أن "المدارس الثانوية المتوسطة والإعدادية غير مشمولة بتعطيل الدوام الرسمي نظراً لأداءهم الامتحانات الشفوية الخاصة بنصف السنة الدراسية"، داعياً الى "اتخاذ إجراءات السلامة الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم".

وكانت الإدارة المحلية في محافظة بابل، قد اعلنت في وقت سابق اليوم، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقال محافظ بابل حسن منديل في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقرير الانــواء الجـوية، تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".

كما قررت الإدارة المحلية في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يومين بسبب البرد وارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وقال محافظة كركوك في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قررت "تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية ورياض الاطفال الحكومية والاهلية ليومي الاربعاء والخميس بسبب انخفاض درجات الحرارة والارتفاع بالإصابات اليومية بفيروس كورونا".

وكان الخبير بالرصد الجوي صادق العطية، قد توقع هبوب عاصفة ثلجية هي الأقوى من نوعها خلال سنوات، في عدة مدن في العراق.

وقال العطية في تدوينة له، "اعتبارا من ساعات صباح الأربعاء، نحن على موعد مع (اقوى عاصفة ثلجية) لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، والتي ستجتاح العراق من جهة الشمال الغربي وتمتد بعدها نحو مناطق دهوك ونينوى وبعدها اربيل والسليمانية وهي الأكثر تأثرا بالعاصفة الثلجية التراكمية".

وأضاف "متوقع ان تتأثر مناطق واسعة من كركوك والانبار وصلاح الدين وديالى، وربما شمال بغداد بهذه العاصفة الثلجية فجر الخميس".