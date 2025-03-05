الديوانية تعطل دوام المدارس غداً بسبب سوء الأحوال الجوية
شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة الديوانية، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل دوام المدارس يوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبحسب بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، جاء فيه أن "مجلس محافظة الديوانية برئاسة محمد شخير الغانمي ونائبه سيف فيصل النائلي، يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للمدارس فقط بسبب سوء الأحوال الجوية".
وفي وقت سابق اليوم، توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، هطول "البَرَد" وتقلبات في الرياح السطحية نهاية الأسبوع الجاري.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحالة الجوية تبلغ ذروة تأثيرها خلال نهار ومساء الجمعة لغاية صباح السبت المقبل، ولا يستبعد تعرض مناطق عديدة من مدن وسط وغرب وجنوب البلاد لهطول مطري يمتاز بالشدة على فترات، مصحوباً بالبرق والرعد والرياح الهابطة".
وأضافت، "مع تقلبات حادة بالرياح السطحية وتوقعات بهطول حبات البَرَد خلال الفترة أعلاه".
وكان قسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أعلن الأحد الماضي، عن "حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة مع فترات من الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن ونشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية، تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد المصادف 9 من الشهر نفسه، قابلة للتمديد".