البصرة والديوانية تعطلان الدوام الرسمي 3 أيام

شفق نيوز- الديوانية

أعلن مجلس الديوانية، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، بدءاً من يوم الثلاثاء 12 آب الحالي ولمدة ثلاثة أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وبحسب بيان للمجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن القرار اتخذ لفسح المجال أمام المواطنين للتوجه إلى كربلاء، والمشاركة في مراسم الزيارة، واستثنى القرار الدوائر الأمنية على أن يكون دوام الدوائر الخدمية والصحية بنسبة 50%.

وفي وقت لاحق، أعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني عن تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء لغاية نهاية الاسبوع الحالي، لإحياء الزيارة الأربعينية.