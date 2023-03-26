الديوانية تعطل الدوام الرسمي غدا بسبب موجة الامطار

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين بسبب موجة الامطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

ووجه المحافظ ميثم عبد الإله الشهد في بيهن ورد لوكالة شفق نيوز، غرفة العمليات والدوائر الخدمية باتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الكميات الكبيرة من الأمطار التي تهطل حاليًا على مدينة الديوانية".

كما وجه الشهد بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لكافة مؤسسات الدولة باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة موجة الأمطار القوية .