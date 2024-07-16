الديوانية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

شفق نيوز/ أعلنت محافظة الديوانية، جنوبي العراق، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل,

وقالت إدارة المحافظة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة الديوانية قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق تموز 18، ( الحادي عشر من محرم الحرام) في الدوائر والمؤسسات الحكومية بإستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية.

وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة يوم غد الاربعاء الموافق العاشر من محرم الحرام وذلك بمناسبة احياء ذكرى (عاشوراء).