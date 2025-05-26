الديوانية.. تعزيز صيانة الكهرباء بصلاحيات استئجار آليات متخصصة

شفق نيوز/ وجه مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط، يوم الاثنين، باستئجار آليات تخصصية، بهدف تعزيز قدرات الصيانة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في محافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط حيدر مجيد، أجرى اليوم، زيارة ميدانية عاجلة إلى محافظة الديوانية، استجابة لتوجيهات وزير الكهرباء، للاطلاع على مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وبينت، إن معاون المدير العام، ومدير فرع توزيع كهرباء الديوانية، ومدير شبكة نقل الطاقة في المحافظة، قد رافقوا مجيد في الزيارة التي تضمنت اجتماعاً مع محافظ الديوانية عباس الزاملي، مبينا أن الأخير قدم له شرحًا مفصلًا عن خطة الوزارة المنفذة في المحافظة، والتي تتضمن تجهيز وتشغيل 12 محطة تحويلية، و20 مصدر تغذية بجهد 33 كيلوفولت، بالإضافة إلى استحداث 69 مغذيًا بجهد 11 كيلوفولت، وإضافة 500 محولة توزيع، ما سيؤدي إلى زيادة في الطاقة المتاحة بحوالي 287 ميغا فولت أمبير.

كما أُطلع المحافظ على جهود الوزارة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين، بما يضمن تشغيلًا آمنًا للمنظومة الكهربائية التي تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في ظل نقص إمدادات الغاز المستورد.

وفي إطار دعم قطاع الصيانة، أكد مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط على التوجيه السابق الصادر عن وزير الكهرباء، والذي يخوّل مدير فرع توزيع كهرباء الديوانية صلاحيات مباشرة لاستئجار آليات تخصصية، بهدف تعزيز قدرة كوادر الصيانة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ومعالجة الأعطال الطارئة، إضافة إلى توفير المواد والمعدات الأساسية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والمبرمجة بكفاءة وسرعة.

وتابع حيدر مجيد الزيارة الليلية بمركز السيطرة في الديوانية، حيث تابع الأحمال الكهربائية في المنطقة، وتأكد من قدرة الشبكة على التعامل مع الأحمال الزائدة في أوقات الذروة، واتخذ التدابير اللازمة لتقليل الضغط على الشبكة وضمان استقرار التجهيز.

وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قد وجه مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط بالتوجه فورًا إلى محافظة الديوانية للوقوف على واقع تجهيز الكهرباء، وذلك بعد تظاهرات احتجاجية شهدتها محافظتا النجف والديوانية على خلفية تردي الخدمة الكهربائية، والتي شملت قطع طرق رئيسية وإشعال الإطارات، واشتباكات محدودة بين المحتجين والقوات الأمنية.