الديوانية تستهدف أرقاما إنتاجية "تاريخية" لمحصولي الحنطة والشعير

شفق نيوز / كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة الديوانية، يوم الخميس، عن توقعات بحصول أرقام إنتاجية في محصولي الحنطة والشعير لأول مرة في تاريخ المحافظة.

وذكر رئيس الاتحاد، محمد الجليحاوي لوكالة شفق نيوز، أن "حملة حصاد محصول الشعير انطلقت قبل أيام في المحافظة"، لافتا إلى أن "مجموع ما تم زراعته هذا الموسم من قبل فلاحي الديوانية بلغ 650 ألف دونم توزع بين الشعير والحنطة".

وأضاف الجليحاوي، أن "التوقعات الإنتاجية للموسم الحالي تشير قرب إنتاج 300 ألف طن من الحنطة، فضلا عن إنتاج 80 طنا من محصول الشعير"، مبينا أن "هذه الأرقام الإنتاجية لو تحققت ستكون للمرة الأولى في تاريخ الديوانية".

وتابع، أن "هذا الموسم لم يواجه فيه الفلاح المشكلات التي واجهها المواسم الماضية، وخاصة من ناحية الحصة المائية، بل هو كان موسما مميزا يختلف عن بقية المواسم الماضية، رغم قلة الأمطار فيه، حيث أن الحصص المائية توفرت بشكل ممتاز للفلاحين".