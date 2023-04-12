الديوانية تتأهب لاحتمال غرق الشوارع

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة الديوانية، يوم الأربعاء، دخول الآليات والمنتسبين في حالة "تأهب" استعداداً لمواجهة الأمطار واحتمالية غرق مناطق وشوارع المحافظة، في حين وضعت شرطاً لطلب الدعم من المديريات الأخرى.

وقال مدير المديرية، العميد حيدر حمادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني في الديوانية، هي جزء من منظومة وخلية أزمة متكاملة شكلها محافظ الديوانية لمواجهة الأمطار، حيث قُسّمت المحافظة إلى عدة أجزاء وكل دائرة في الخلية تغطي منطقة معينة".

وعن المخاوف من تكرار غرق الشوارع كما حدث أواخر الشهر الماضي، أكد حسين، أن "الاستعدادات الحالية بمستوى جيد وأفضل من السابق، حيث تم تطهير البزول، وكذلك تم ربط محطات تصريف مياه الأمطار والمجاري بمضخات مترية متكاملة، وأيضاً تم وضع المضخات الخاصة بالبيوت والمدارس والمناطق، شبه متاحة للدوائر كافة".

وأضاف، أن "الاستعدادات الحالية متكاملة من النواحي كافة، والآليات والمنتسبين في شبه إنذار، وفي حال كانت الظروف الجوية سيئة جداً وتجاوزت إمكانيات المديرية، حينها يمكن طلب الدعم من المديريات الأخرى".

وتعرضت محافظة الديوانية في 25 آذار الماضي لموجة أمطار استمرت عدة أيام، انهارت بسببها منظومتا المجاري والكهرباء وتسببت بغرق الشوارع، فيما أعلنت حكومتها المحلية تعطيل الدوام لثلاثة أيام متتالية لسحب مياه الأمطار.