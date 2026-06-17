الديوانية بين "الحياة أو الموت".. توقف كامل للمشاريع بسبب الأزمة المالية

شفق نيوز– الديوانية

كشف محافظ الديوانية عباس الزاملي، يوم الأربعاء، عن توقف جميع المشاريع في المحافظة جراء الأزمة المالية، مشيراً إلى أن المحافظة بين "الحياة أو الموت".

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن محافظة الديوانية تحتاج خلال العام الحالي ما لا يقل عن 500 مليار دينار لتمويل وتأهيل المشاريع لإعادة الحياة للمشاريع والعمل في المحافظة.

وأضاف أن العديد من المشاريع وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من 90% وتوقفت عن العمل بسبب توقف التمويل.

وأوضح الزاملي، أن المشاريع المتوقفة في المحافظة هي (مشروع المستشفى الأسترالي، مشروع ملعب السنبلة الرياضي، المجمعات السكنية التي تخص وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، فضلاً عن مشاريع التأهيل والبنى التحتية وعددها أكثر من 20 مشروعاً للمجاري في الأقضية والنواحي والمركز، بالإضافة إلى مشاريع الجسور والمجسرات، والمشاريع التي تخص مباني الوزارات).

ولفت إلى أن التمويل إذا لم يأتِ لمشاريع تنمية الأقاليم فإنها ستتوقف أيضاً.

وبشأن المشاريع الصحية، أكد محافظ الديوانية حاجة المحافظة إلى 70 مليار دينار لإتمام المشاريع الصحية، مبيناً أن الأجهزة الطبية سيتوقف وصولها إلى المحافظة بسبب قلة التمويل.

وكانت محافظة الديوانية قد حلّت بالمرتبة الثالثة كأفقر محافظات البلاد بعد المثنى وبابل، بنسبة 28.9%، حسب التقرير الإحصائي الأخير لوزارة التخطيط.