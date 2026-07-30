"الدولمة" تتوسط أطباق مواكب الأربعينية (صور)

شفق نيوز- كربلاء

بات طبق "الدولمة" من أبرز الأكلات التي توزع في طريق الزائرين، المتجهين مشيا على الأقدام إلى كربلاء، لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وقد رصدت عدسة وكالة شفق نيوز، هذا الطبق البغدادي الشهير، في إحدى المواكب التي توزع الطعام والشراب للزائرين.

أم مصطفى (44 عاما)، قالت لوكالة شفق نيوز، أنها اعتادت مع عائلتها على إعداد الدولمة في كل عام، لغرض تقديمها للزائرين.

وتنتشر آلاف المواكب طوال الطريق المتجه إلى كربلاء، ومن كافة اتجاهات الوصول للمدينة، بهدف تقديم الطعام والشراب للزائرين، سواء القادمين من محافظات العراق أو من خارجه.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.

وتعد المواكب، جزءا من الخطط الخدمية واللوجستية التي يتم تنظيمها خلال زيارة الأربعينية، وتحظى بحماية رسمية.

من جانبها، أشارت أم محمد، والتي يطلق عليها "طباخة الموكب"، أنها، وبرفقة بناتها ونساء أخريات، يجتمعن في دراها لإعداد الدولمة بغرض توزيعها.

ويقع منزل أم محمد، قرب طريق الزائرين المتوجهين لكربلاء، حيث تنقل سريعا وتوزع من الرجال القائمين على الموكب.