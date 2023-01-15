الدولار يصيب بيض المائدة في محافظة عراقية ومبادرة تستهدف شريحة وحيدة

شفق نيوز/ عزت مديرية زراعة الديوانية، يوم الأحد، ارتفاع أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود والتي تأثرت بصعود الدولار، فيما أعلنت إطلاق مبادرة تستهدف العائلات الفقيرة للمساهمة في تخفيف الضغط الحاصل عليها في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال مدير زراعة الديوانية، حسن الوائلي، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار البيض ترتفع وتنخفض وفقا لتكاليف الإنتاج التي هي الأعلاف والطاقة، وفي ظل الصعود المستمر للدولار بلغ سعر طن العلف الواحد مليوناً و500 ألف دينار، وفول الصويا وصل إلى 800 ألف دينار، بارتفاع لأكثر من النصف عن سعره السابق".

أما بالنسبة للطاقة، أشار الوائلي، إلى "انعدام توفر الكهرباء الوطنية، واعتماد الجميع على استخدام وقود الديزل، والحكومة تبيع لتر (الكاز) الواحد بـ750 ديناراً".

وأوضح أن "زراعة الديوانية أطلقت مبادرة هي الأولى بين المحافظات لتخفيف الضغط الحاصل على العائلات الفقيرة، من خلال الاتفاق مع أصحاب مشاريع وشركات لبيع الطبقة بـ5 آلاف دينار، أي بنصف السعر الحالي تقريبا، ويكون البيع مباشرة للمواطنين عبر سيارات تتجول داخل الأحياء الشعبية وستستمر هذه المبادرة لحين خفض الدولار وأسعار الأعلاف".

وفاجأ ارتفاع سعر بيض المائدة، المواطنين العراقيين، بعد أن تعدت 10 آلاف دينار في بعض المحافظات، وهو ما أثار تساؤلات البعض عن أسباب ذلك، وسبب اختفاء المستورد من الأسواق، رغم حديث وزارة الزراعة بفتح استيراد المواد الغذائية ومنها بيض المائدة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية، السماح بنقل مادة بيض المائدة المنتجة في مشاريع دواجن إقليم كوردستان إلى باقي محافظات العراق الأخرى وبالعكس، وذلك بعد ارتفاع سعر الطبقة من هذه المادة الغذائية إلى أكثر من 7 آلاف دينار.