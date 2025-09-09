"الدواء في نينوى".. 1000 شركة تتحكم بالأسعار والموحد قادم قريباً

شفق نيوز- نينوى

اعتبر نقيب صيادلة نينوى، مروان الطائي، يوم الثلاثاء، أن تفاوت أسعار الأدوية في مدينة الموصل مرتبط بوجود أكثر من ألف شركة دوائية تطرح منتجاتها بأسعار مختلفة.

وقال الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "السبب الآخر وراء تفاوت الأسعار يعود إلى أن بعض الصيدليات تضطر إلى تخفيض أسعار الأدوية القريبة من انتهاء صلاحيتها (الأكسباير)، ما يخلق تبايناً ملحوظاً في السوق".

وأضاف أن "النقابة ليست مسؤولة عن فرض وصفة مطبوعة محددة، لكنها تتابع ملف الأدوية عن كثب، وننتظر مشروع التسعيرة الموحدة الذي من المتوقع صدوره خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة لتطبيقه في عموم العراق، بما في ذلك محافظة نينوى".

وأشار الطائي إلى أن "النقابة عالجت مشكلة انتشار المذاخر داخل الأحياء السكنية، ولم يتبقَّ سوى ثلاثة مذاخر في حي الزهور، بعدما كانت الأعداد أكبر بكثير"، مبيناً أن "بعض حالات التلاعب بالأسعار موجودة، غير أن النقابة تعمل على الحد منها لحماية المواطنين وضمان استقرار السوق الدوائي".