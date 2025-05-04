الدهن الحُرّ.. "ذهب هيت الأبيض" يتصدر موائد العراقيين (صور)

شفق نيوز/ في قلب قضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق، وبين الأزقة التي تفوح منها رائحة التراث والطعام الأصيل، يواصل عبد العليم أبو نور، صاحب الأربعين عامًا في بيع الألبان والدهن الحُرّ، مهمته في الحفاظ على النكهة العراقية الأصيلة.

في متجره الشعبي، تلتقي الأجيال على طعمٍ لا يُشبهه شيء، حيث يبيع الدهن الحُرّ البقري والغنمي، إلى جانب الأجبان القادمة من بغداد، والدبس والراشي المصنوعين بأيادٍ محلية.

يشهد "الدهن الحُرّ" المحلي، سواء المستخرج من الأبقار أو الأغنام، إقبالًا واسعًا في أسواق قضاء هيت، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب من الأهالي وزوار المدينة.

ويقول عبد العليم أبو نور، أحد أقدم البائعين في السوق: "الناس يميزون الفرق، ويطلبون الأصلي فقط، لأن فوائده للمعدة كثيرة، وهو طبيعي وصحي 100%".

تتراوح أسعار الدهن البقري ما بين 17 إلى 20 ألف دينار عراقي للكيلوغرام، فيما يصل سعر الدهن الغنمي، المعروف بجودته العالية، إلى 35-40 ألف دينار عراقي.

ويضيف أبو نور: "الإقبال لا يقتصر على الدهن، بل يمتد إلى دبس التمر والراشي المحلي، والزيت المستورد من بلاد الشام، وخاصة من سوريا، حيث يحرص الأهالي على جمع هذه النكهات في موائدهم".

ويشكّل هذا الإقبال مؤشراً على عودة الثقة بالمنتجات المحلية، خاصة تلك التي تُصنع بأيادٍ من أبناء القضاء، وتُحافظ على إرث الأجداد ونكهة الأرض.