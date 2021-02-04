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الدنمارك.. اعتقال لاجئ عراقي متهم بقتل شخص من إقليم كوردستان

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-04T11:16:18+0000
الدنمارك.. اعتقال لاجئ عراقي متهم بقتل شخص من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين العراقيين يوم الخميس بإلقاء السلطات الامنية في الدنمارك القبض على لاجئ من عراقي متهم بقتل لاجئ من أهالي اقليم كوردستان.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن الشرطة الدنماركية أعلنت مقتل شاب كوردي يُدعى (أمين شورش)، وعقب ذلك تمكنت من تحديد هوية الجاني ونشرت معلوماته على مواقع التواصل الإجتماعي بناءً على اعترافات عدد من الأشخاص.

واضاف البيان أن الجاني، عراقي الجنسية يُدعى (علي كاظم) من اهالي مدينة الحلة في محافظة بابل قام بتسليم نفسه إلى الشرطة الدنماركية معترفاً بجريمته، وأن التحقيقات ما تزال مستمرة معه.

 

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