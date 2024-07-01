الدماء تسيل في شطرة ذي قار بسبب اصلاح الكهرباء

شفق نيوز/ دخل أحد الموظفين في فرع توزيع كهرباء شمال ذي قار ومقره قضاء الشطرة، اليوم الاثنين، العناية المركزة بسبب اعتداء أحد المواطنين عليه.

وذكر مسؤول اعلام الفرع، عمار ياسر لوكالة شفق نيوز، ان "الموظف يعمل في صيانة كهرباء الشعلة التابعة لفرعنا تعرض لاعتداء بالضرب المبرح من قبل احد المواطنين الخارجين عن القانون".

واضاف، ان "الاعتداء حصل اثناء اصلاح اعطال الشبكة الكهربائية في منطقة الشعلة من قبل كوادرنا الفنية"، لافتا إلى ان "الوضع الصحي الحالي للموظف حرج للغاية، حيث تم نقله للعناية المشددة في مستشفى الشطرة العام".

وأكد ياسر،" فرع شمال ذي قار لن يقف مكتوف الايدي في سبيل حماية كوادره، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين ".