"الدكة والانتحال والمخدرات" تزج مرتكبيها خلف القضبان

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق أحد المجرمين عن جريمة "الدكة العشائرية".

وأوضح إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "المجرم اطلق النار بواسطة بندقية كلاشنكوف على منازل مواطنين في مدينة الصدر بقصد الدكة العشائرية نتيجة حدوث خلاف بينهما".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مجرمين اثنين عن جريمة انتحال صفة (ضابط في جهاز الأمن الوطني).

وذكر إعلام مجلس القضاء، أن "المجرمين انتحلا صفة (ضابط في جهاز الامن الوطني) بقصد الحصول على مكاسب مادية من المشتكية (أ) في قضاء تكريت".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لاحكام القرار 160 / اولا / 1و2 لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي بابل، أصدرت محكمة الجنايات في المحافظة حكما بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع المواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (15) الف حبة مخدرة، مبينا أنه تم مصادرة السيارة المستخدمة بنقل المخدرات".

وتابع أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".