الدفء يزور العراق بعد يومين من الصقيع

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة خلال اليومين المقبلين، تتبعها كتلة دافئة تجعل الأجواء ربيعية.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيتأثر خلال اليوم بكتلة هوائية تميل إلى البرودة وتدني معدلات الحرارة بفارق درجتين مئوية، وستبلغ ذروة الموجة الباردة خلال اليومين القادمين تؤدي إلى هبوط درجات الحرارة بفارق طفيف عن اليوم، وبسبب نشاط الرياح سيمون هناك شعور بالبرد نهاراً".

وأوضح أن "الأقسام الشمالية والمدن الغربية متوقع أن يتشكل فيها الصقيع خلال اليومين القادمين وتصبح درجات الحرارة الصغرى عند الصفر المئوي، فيما ستبقى أجواء مدن الوسط والجنوب باردة فقط، وتصل الحرارة إلى معدلات (15) مئوية نهاراً وحول (3) مئوية فجراً".

وأشار الزيادي، إلى أن "الموجة الباردة ستنحسر تدريجياً يوم الأحد المقبل، حيث تتبعها كتلة هوائية دافئة مطلع الأسبوع القادم تجعل الأجواء ربيعية".