الدفاع تنفي بيع المناصب: منحها للضباط والقادة وفق ضوابط

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، بيع وشراء مناصب داخل الوزارة، ملوحة بمقاضاة الجهات التي تتناقل هكذا أنباء.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً من أخبار رابطة الشفافية مفاده بيع المناصب في وزارة الدفاع، وهنا تُبين الوزارة أنّه لا صحة لمثل هكذا أخبار".

وأضاف البيان؛ أن "المناصب في الوزارة التي يتم منحها للضباط والقادة تكون وفق ضوابط ومعطيات تمر في سلسلة انتقائية عن طريق لِجان مختصة بموجبها تتم المفاضلة واختيار الأنسب وفق الشروط الموضوعة حسب المنصب، ويتم عرضها على الجهات العليا في الوزارة لغرض الموافقة عليها".

وهددت الوزارة؛ "أيّة جهة إعلامية ستروّج لأيّة أخبار عارية عن الصحة الهدف منها تشويه سمعة الوزارة، سيتم مقاضاتها قانونياً".